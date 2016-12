Terviseameti teatel vajas 4337 inimest eelmisel nädalal ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstiabi. Seda oli eelneva nädalaga võrreldes 14% rohkem. Ning veel rohkem kasvas nende hulk, kellel laboratoorselt kinnitati gripp.

Need arvud kinnitavad, et gripp on sel aastal kohale jõudnud ja kanda kinnitanud tavapärasest varem ehk gripi vastu vaktsineerimiseks on juba hilja. Kes on vaktsineerimata, need peavad nüüd kaitsma end ise. Meeldetuletuseks põhireeglid:

Kuidas hoiduda gripist?