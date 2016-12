Teame, et ülekaalulisus mõjutab meie organsüsteeme, kuid mõjust silmadele pole palju teada. See on mõneti kummaline, kuna maailmas on üle miljoni ülekaalulise inimesi. Nii suure arvu juures võiks oodata, et enamik rasvumise negatiivseid mõjusid tervisele on praeguseks teada.

Ülekaalulisus kummitab arenenud riike üha enam – mida aeg edasi, seda enam kasvab ülekaaluliste inimeste hulk. Rasvumisega kaasneb aga omakorda rida terviseprobleeme, millest tõsisemad on südamehaigused. See võib tulla üllatusena, kuid ülekaalulisus võib kehvasti mõjuda ka nägemisele.

Kuigi rasvumise ja vaegnägemise seose kinnitamiseks pole veel kuigi palju materjali, siis mõned uurijad on siiski väitnud, et ülekaalulisus on seotud selliste silmahaigustega nagu glaukoom, katarakt, diabeetiline retinopaatia ja kollatähni kärbumine, kirjutab KSA silmakeskus oma blogis.

Kuidas võib ülekaalulisus silmi kahjustada?

“Kui inimene on liiga suure kaalunumbriga, siis paneb see lisaks muule suure koormuse ka veresoontele, mis asuvad silmades. Kuna need veresooned on aga väga õrnad, on neid ka kerge kahjustada ning see omakorda võibki põhjustada nägemise halvenemist,” selgitab KSA Silmakeskuse optometrist Irina Baranova keskuse blogis. Mida kõrgem on inimese kehamassiindeks, seda tõenäolisem on rasvumisega seotud silmahaiguse väljakujunemine.

Eriti tugevalt on toitumise ja keskkonnaga seotud kataraktid. Teatud vitamiinid on silmade tervise jaoks väga olulised, näiteks A-vitamiin ja Omega-3-rasvhapped. Ebatervisliku kaaluga inimestel on tõenäoliselt neist toitainetest puudus, seega on risk silmahaigustele veelgi suurem.

Kas ülekaalulisus võib viia lausa pimeduseni?

Rasvumise ja silmahaiguste seoseid tuleb põhjalikumalt uurida, sest praegu ei oska veel keegi kindlalt öelda, kas ülekaalulistel inimestel on suurem risk pimedaks jääda või mitte. Iisraelis viidi aga läbi uuring, kus märgati selget seost üleliigsete kilode ja silmahaiguste raskuse vahel, kusjuures uuriti neid silmahaiguseid, mis põhjustavad tihtipeale pimedust. Niisiis võib järeldada, et tõenäoliselt viib rasvumine paljudel juhtudel pimeduse või väga halva nägemiseni. “Samuti paistavad ülekaalulistel inimestel silmahaigused arenevat kiiremini kui normaalkaalus inimestel,” lisab optometrist.

Iisraeli uurijad märkisid oma töös, et kuigi rasvumise ja nägemise seoste kohta on uurimusi tehtud, siis need ei ole laialt tuntud ning valdkonnale ei pöörata piisavalt tähelepanu. Rasvumise ja vaegnägemise seoste uurimine ja tulemuste avaldamine on aga oluline, et igaüks saaks oma riske teadlikult hinnata.

Mida saad sina teha oma silmadenägemise hoidmiseks ja parandamiseks?