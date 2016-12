Krooniline on unetus siis, kui häiritud on kolme või enama öö uni nädalas vähemalt kolm kuud. Krooniline unetus on seotud paljude terviseriskidega, sealhulgas ärevuse, depressiooni, reumatoidartriidi, peavalu, südameinfarkti ja osteoporoosi tekke võimalusega.

Kui sind vaevab unetus pikemat aega, tuleks just ohtrate terviseriskide tõttu nõu pidada oma arstiga. Tema oskab hinnata, kas unetuse raviks on vaja tablette või piisab elustiili muutustest, kognitiiv-käitumuslikust teraapiast või tuleks kombineerida kõiki kolme.

Siiski tasub enda aitamiseks läbi mõelda kõik võimalikud põhjused, miks uni ei tule. Huffington Post reastas mõned levinuimad.