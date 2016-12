Ida-Tallinna Keskhaigla õendus- ja hooldusabikliinikusse jõudsid eile kaasaegsed treeningvahendid, mis on mõeldud eakatele treenimiseks.

Trenažööride kliinikusse jõudmise lugu algas pea pool aastat tagasi, kui MyFitness otsustas oma treeningvahendeid uuendada ning otsis rakendust väljavahetatavatele seadmetele. Mõte need just õendus-ja hooldusabikliinikusse viia saadi G4S-i rannavalve juhilt Henry Seemelilt, kes mitmel korral koos väljaõppel olevate rannavalvuritega kliinikus abiks on käinud ning eakate patsientide liikumisvajadust tähele pannud.

Ida-Tallinna Keskhaigla õendus- ja hooldusabikliiniku direktori Eve Karmo sõnul on saabunud treeningvahenditest patsientidele suur abi. „Korralike treeningvahendite hankimine on väga kallis ning käib kliinikul veel tänasel päeval üle jõu. Nüüd aga on meil paremad võimalused patsientide liikumisvajaduste tagamiseks,“ rõõmustas Eve Karmo.