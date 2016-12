Liiga tugeva immuunsüsteemi väljendusvormideks on perearst Karmen Jolleri sõnul autoimmuunhaigused (näiteks reumatoidartriit) ja allergiad. "Ideaalis töötab immuunsüsteem tasakaalustatult: reageerib haigustekitajatele nii, et see reaktsioon organismile kahju ei tekita," kirjutab Kivimäe perearstikeskuse perearst Karmen Joller suhtlusportaalis Facebook.

Kui me toitume regulaarselt ja mitmekesiselt, siis on organismil olemas varu ka mõne näljapäeva jaoks.

Kui me hoiame unerežiimi enam-vähem paigas ning oskame toime tulla psüühilise stressiga, siis on ka meie keha haigustekitajate suhtes vastupidavam.

Karmen Joller paneb südamele, et ei maksa uskuda neid, kes püüavad : ärge uskuge neid, kes püüavad müüa immuunüsteemi tugevdavaid vahendeid. "Uskuge neid, kes räägivad, et piisab tervislikust toidust, liikumisest, eriti värskes õhus, piisavast unest ja heast tujust!" rõhutab ta, et kui kõik see on olemas, ei vaja me juurde ühtegi vitamiini ega toidulisandit. "Erandiks on vitamiin D, mida me peaksime võtma oma elukoha (kliimavöötme) tõttu," märgib ta.

Kui haigus tuleb, tuleb Karmen Jolleri soovitusel vähendada organismi stressitaset veelgi: anda kehale puhkust, et energia kuluks pigem haiguse ravimisele, kui keha töös hoidmisele.