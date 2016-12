Suguhaigused teevad vanemate inimeste seas võidukäiku – Suurbritannias on viimase kümne aasta jooksul rohkem kui kolmandiku kasvanud 50-70 aastaste inimeste arv, kellel on diagnoositud mõnu suguhaigus.

Suurbritannias läbi viidud uuring näitab, et 2010. aastal diagnoositi 50-70 aastaste inimeste seas suguhaigus 11 366 inimesel, 2014. aastaks oli see arv kasvanud 15726-ni, kirjutab Independent. Seejuures arvatakse, et hulk vanemaid inimesi on ka õige diagnoosi ja ravita, sest piinlikkustunde tõttu ei otsita arstilt abi.

Suguhaiguste levimise põhjuseks eakate seas arvatakse olevat sotsiaalsed muutused. See tähendab, et kasvab lahutuste arv, uus partner leitakse vanemas eas ning et kuna pole ohtu rasestuda, ei kasutata ka kondoomi. Sageli on selles vanusegrupis inimestel rohkem kui üks seksuaalpartner.

Haigustest diagnoositi vanematel inimestel enim klamüüdiat, herpest ja süüfilist ning ka HI-viirus levib vanema põlvkonna seas üha sagedamini.