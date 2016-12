"Need emotsioonid, mida ma nägin ja need jutud, mida emad rääkisid… Need olid üsna sarnased sellega, mida ma 13 aastat tagasi tundsin ja rääkisin. Ma suutsin nende emadega seal samastuda," räägib lauljatar ja muusikalinäitleja Nele-Liis Vaiksoo, kes käis "Pealtnägija" külalissaatejuhina Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) vastsündinute intensiivravi osakonnas lugu tegemas.

Lapsega kuude kaupa haiglas istumine pole talle võõras: 13 aasta eest otsustas temagi poeg ilmavalgust näha kolm kuud enne õiget aega. Õnneks suutis laps, kelle nimeks sai Ron Jonathan, mõne kuuga haiglas kosuda ja nüüdseks on ta terve ja tegus noormees. Nii juhtuski, et kui uuriva ajakirjanduse saade "Pealtnägija" tegi Nele-Liisile ettepaneku saates külalisreporterina mingit teemat kajastada, leidis lauljatar, et just enneaegsetest lastest rääkimine on talle kõige hingelähedasem.

Nele-Liis tunnistab, et varem ta ajakirjanduses kätt proovinud pole. Et tal on enneaegsete laste teemaga isiklik kokkupuude, hoiatas ta ka saatetiimi, et võib võttepäeva jooksul emotsionaalseks muutuda ja nutma hakata. "Aga me Annaga (Anna Gavronski, "Pealtnägija" reporter – S. R.) rääkisime, et kuna see lugu tuleb nagunii läbi isikliku vaatenurga, ongi nii, et kui need emotsioonid tulevad, siis tulevad. Ma ei hoidnud midagi tagasi," märgib Nele-Liis.

Lauljatari emotsioonid päris üle siiski ei keenud. "Kõik oli enam-vähem kontrolli all, ainult paaril korral võttis silma kergelt veekalkvele," tunnistab Nele-Liis ja lisab, et püüdis end enne saadet ka veidi psühholoogiliselt ette valmistada.