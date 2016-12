Tallinnas asuvad kaks linna valveapteeki on saabuvatel jõulupühadel ja aastavahetusel avatud ööpäev läbi. Tallinna valveapteegid asuvad kesklinnas aadressil Tõnismägi 5 ja Lasnamäel aadressil Vikerlase 19.

Südameapteegi peaproviisor Triinu Entsik-Grünbergi sõnul jätkavad valveapteegid töötamist vaatamata pühadele ööpäev läbi. „Abivajajad saavad apteegist soovitud ravimid alati kätte,“ ütles peaproviisor. „Kindlasti soovitan üle kontrollida, kas krooniliste haiguste vastaste ravimite varu või sellekohane retsept on inimestel olemas, et pühade ajal valveapteegist medikamendid vajadusel soetada,“ lisas Triinu Entsik-Grünberg.

Peaproviisor märkis, et viimaste aastaste statistika on näidanud pühade aegset valveapteekide külastatavuse tõusu. „Esimesel jõulupühal ja aasta esimesel päeval on enamasti kõik apteegid suletud. Ka teisel jõulupühal ehk 26.detsembril on kaubanduskeskustest väljapool asuvad apteegid pühade tõttu suletud ja abivajajad saavad ravimid valveapteekidest,“ lausus Entsik-Grünberg.

Südameapteegi peaproviisori sõnul soovitakse nii jõulude kui aastavahetuse ööl tavapärasest enam seedimist soodustavaid ja kõrvetiste vastaseid preparaate. „Samuti ostetakse rohkem „pohmelli“ leevendavaid preparaate, valuvaigisteid, rasestumisvastaseid vahendeid ja antibiootikume,“ loetles Südameapteegi peaproviisor ravimeid, mille tarbimine pühade ajal reeglina tõuseb.