2014. aasta alguses muutus haigus Cassandra jaoks eluohtlikuks, sest tekkisid probleemid hingamisteedega: tüdrukul kasvab kurku pidevalt tagasi sidekude, mis sulgeb tema hingamisteed ning seab ta pidevasse lämbumisohtu. Selle tõttu on takistatud nii lapse hingamine, rääkimine kui ka söömine. Olukorra lahendamiseks saab Cassandra ravi Inglismaal, kus on olemas selleks vajalik kompetents. Kuigi lapse ravikulud seal katab Eesti Haigekassa, on regulaarne välismaale sõitmine ja seal elamine pere jaoks üle jõu käiv, mistõttu kulub perele ära annetajate abi.

Laste toetuseks saab niihea.ee portaalis kuni 30. detsembrini soetada heategevuslikke vautšereid hinnaga 2, 5, 10 või 20 eurot. Selleks tuleks klikata siia ja/või siia ning valida sobiv toetussumma.

Portaali juhatajal Martin Ritsonil on hea meel, et niihea.ee ja Lastefondi jõuluaegsetest ühiskampaaniatest on kujunenud juba omamoodi traditsioon. “Oleme koostööd teinud juba alates 2010. aastast ning meie kliendid on kampaaniatega alati lahkelt kaasa tulnud ja toetusvautšereid soetanud. Nende kuue aasta jooksul oleme abivajajaid aidanud enam kui 5000 vautšeri müügiga,” räägib Ritson. “Lastefondi töö on väga tänuväärne ja alati on rõõm meie poolel, kui kampaaniad on edukad ja me suudame koostöös oma klientidega lapsi aidata.”