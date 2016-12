Juba loetud päevade pärast on ukse ees aasta oodatuim aeg, mida ei suuda rikkuda isegi sompus ilm ega must maa. Kokku saavad mitme põlvkonna pereliikmed, esmalt pidusöögilaua ümber ning seejärel juba kuuse alt või jõuluvana käest kingipakke ootama.

Kui pühadelaud on hea ja parema all lookas, võib kaasneda ka oht, et pidulised pingutavad söömisega üle. Et seda vältida ning pühaderõõmu ei nurjaks erinevad kõhuvaevused, annab BENU Viimsi apteegi juhataja Moonika Markov mõned lihtsad näpunäited.

Alusta kergemast ja võta pigem vähem