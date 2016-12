• Neljapäev. Kui esmaspäeva peetakse siniseks, teisipäeva tõredaks ja kolmapäeva suisa koledaks, siis neljapäeva võiksid suhtuda kui uude reedesse, sest siis on tuju juba parem. Sellisele tulemusele jõudsid Londoni majanduskooli teadlased jälgides Mappiness nutitelefoni rakendusega 45 000 inimese tuju.

• Laste nimel vähem pingutamine. Emad usuvad sageli, et peavad alati oma vajadustest laste pärast loobuma ning et nende õnnetunne sõltub lastes. Samas on vähem depressiivsemad need lapsevanemad, kes nii hullusti laste nimel ei pinguta. Pea meeles, et kui ema on õnnetu, rikub see ka ema ja lapse vahelist suhte ning võib omakorda suurendada kõikvõimalike hädade, nagu näiteks depressiooni, ärevushäirete, madala enesehinnangu ja lapse kooliprobleemide teket.