Soolte tööd soodustavad ka kiudained, mis aitavad muuhulgas väljutada ka ainevahetuse jääke ning hoida kontrolli all kolesteroolitaset. Viimased uuringud on leidnud, et suurem kiudainete tarbimine aitab märgatavalt tõsta keha võimet põletada keharasva ehk aitab vähendada keha rasvaprotsenti. Heaks kiudainete allikaks on lisaks täisteraleivale ka avokaado, pirnid, kliid, täisterapasta ja linaseemned. Kes aga eelpool nimetatud toiduaineid tarbida ei armasta, võib otsida abi apteegiriiulilt, kust leiab koos apteekriga otsides kindlasti sobiva toidulisandi. Heaks kiudaineallikaks ning seedimise soodustajaks on näiteks Vegel Molkosan. Selle tarvitamine tasakaalustab soole enda mikrofloorat. Mao ülihappelisuse puhul reguleerib seda loomulikul moel ja tänu ainevahetuse ning seedesüsteemi parendamisele, paraneb tihtipeale ka üldine enesetunne. Kui on tekkinud raskekõhutunne peale rikkalikke sööminguid, aitab Molkosan normaalse enesetunde taastamisel. Probiootikumid soodustavad soodsa mikroobikoosluse tekkimist seedetraktis. Lahustuvad kiudained soodustavad seedimist. Sarnane toode on ka Silvaslim Colon Clean pulber, kuuri tuleks teha 10 päeva ning pulbrit tuleb tarvitada 30 minutit enne sööki, segades seda jogurti või veega.