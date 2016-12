Kombinatsioon stressist, liigsest alkoholist ning ohtrast toidust toob kaasa rohkem infarktijuhtumeid, leiavad teadlased.

Pikaajalised uuringud on nimelt leidnud, et Ameerikas sageneb südameinfarktide arv talveperioodil 5%, kirjutab The Sun. Uus-Meremaal läbi viidud uuring täpsustab, et 4,2% suurema tõenäosusega tekivad infarktid just jõulude ja uue aasta paiku.

Ning sel ajal tekkinud infarktid on sageli surmavad. Põhjus on selles, et jõulude ajal viibitakse sageli reisil või maakohtades ning arstiabi saamine võtab aega.