Kui enamasti annab naiste seas levinuim vähkkasvaja endast märku tükiga rinnas, siis on ka üsna üllatavaid märke, mis võivad rinnavähile viidata.

Rinnavähi ravis on äärmiselt oluline kasvaja varajane avastamine. Kui aga naine ei oska lugeda märke, ei pruugi ta sellele raskele tõvele õigeaegselt jälile saada, kirjutab Women´s Health.

Seepärast on soovitatav kontrollida rindu regulaarselt ning teadvustada endale, et on ka üsna üllatavaid märke lisaks niinimetatud tükile rinnas, mis rinnavähile viitavad. Siin on ära toodud neli neist.