Kui meessoost arstid raviksid haiglas vanemaid patsiente sama hästi kui naissoost arstid, võiksid nad päästa aastas 32 000 elu, ilmneb värskest uuringust.

Ajakirjas Jama Internal Medicine avaldatud uuringu kohaselt tuleb kuu aega pärast vanemate inimeste hospitaliseerimist nende tervises ilmekas vahe sisse sõltuvalt neid ravinud arsti soost, vahendab meditsiiniportaal Med24.

Tegelikult on juba aastaid viidanud erinevad uuringud, et nais- ja meesarstid praktiseerivad erinevalt. Naised peavad tõenäoliselt rohkem kinni kliinilistest juhistest ja annavad patsientidele nõu ennetavast ravist. Lisaks on naised suhtlemisaltimad kui mehed. Senini on aga olnud ebaselge, kas nendel erinevustel on tähendust patsientide heaolule.

Nelja aasta pikkusel Medicare andmete analüüsil põhinev uuring kinnitab, et on.