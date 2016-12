Kuigi tuul on tugev ja üle taeva kihutavad pilved, on just tänasel puhkepäeval mõistlik panna kogu pere soojalt riidesse ning minna õue jalutama. Time toob välja viis põhjust, miks lähedastega koos õue jalutama minna. * Te muutute loomingulisemaks. Teadlased on leidnud, et õues liikumine parandab ajutegevust ning et õues aega veetvatel inimestel tekib rohkem ideid.

* Teil paraneb keskendumisvõime. Ka on leitud, et õues veedetud aeg aitab hiljem paremini keskenduda. Pärast õues aja veetmist on keskendumisvõimet hindavates testides kõrgemaid tulemusi saanud ka ADHD ehk tähelepanu puudlikkuse ja hüperaktiivsusega lapsed. Ka juba lihtsalt pargis jalutamine aitab lastel keskendumisvõimet parandada.

* Teil paraneb tuju. Praegusel ajal on pimedat aega palju ning see viib ka tuju - talvemasendus ei ole sugugi haruldane. Üks kiire viis seda leevendada on minna õue isegi, kui ilm on külm või pilves. * Te omandate rohkem D-vitamiini. Kui pidevalt toas istuda, jääb vähesestki päevavalgusest ilma ning organism omandab vähem D-vitamiini. Tasub meeles pidada, et kuigi seda vajalikku vitamiini saab ka toidust, saab 80-90% D-vitamiinist inimene ikkagi päikeselt.