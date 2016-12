“Lastefond oli kohe väga koostöövalmis ja soovitas meile kaht Tartu last, keda nad hetkel toetavad. Eiko lugu tundus õpilastele mõistetavam ja ehk ka veidi enam mõtlemapanev, mistõttu otsustasime just teda aidata,” selgitab Antons.

Kahe nädala jooksul kogusidki kõik 38 klassikomplekti omakeskis ja erinevatel viisidel Eiko toetuseks annetusi ning kampaania lõpus koguti need kokku. Suur roll oli klassijuhatajatel, kes sõnumit oma klassi laste ja ka lapsevanemate seas levitasid. Samuti joonistasid lapsed Eikole jõulukaarte, et edastada ka oma head soovid.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar peab kooli algatust väga tähelepanuväärseks. “See on suur asi, kui üks koolipere otsustab jõud ühendada, et teha suur heategu. Eriti liigutav on, kui just noored soovivad anda panuse heategevusse, mida tuleb aasta-aastalt üha sagedamini ette. Oleme väga tänulikud!” sõnab ta.