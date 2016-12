Infarkti tuntud põhjustajana oskab igaüks nimetada mitmeid terviseprobleeme ja harjumust, näiteks ülekaalulisust, diabeeti, kõrget vererõhku ja suitsetamist. Kuid on mõned üsnagi üllatavana näivad tegevused, mis võivad infarkti põhjustada.

* Äkkviha. Austraalia teadlased selgitasid välja, et paar tundi pärast vihapurset on 8,5 korda suurem võimalus saada südamerabandus võrreldes rahuliku ajaga, kirjutab Huffington Post.

* Ärevus. Samas uuringus märkisid teadlased, et ka ärevus on seotud suurema infarkti saamise riskiga. Seda põhjusel, et nii ärevuse kui äkkviha ajal suureneb südame löögisagedus ja vererõhk tõuseb, samuti aeglustub vere hüübimine.