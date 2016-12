Noored inimesed tarbivad kala järjest rohkem, ilmneb Eesti Konjunktuuriinstituudi koostatud 2016. aasta uuringust.

„Elaniku kohta tervikuna on tarbimine suurem, sest kala süüakse ka väljaspool kodu, restoranides, koolides ja lasteaedades,“ ütles Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing. „2012. aastaga võrreldes suurenes kala tarbimine üks protsent ehk 13,4 kilole eluskala kaalule pereliikme kohta,“ lisas Josing.

Alla 40aastaste ja eriti kuni 25aastaste elanike seas on kala tarbimine ja kulutused kalale kasvanud viimasel kolmel aastal 69 protsenti. Keskealiste ja vanemate inimeste tarbimine ning kulutused kasvasid 29 protsenti. Kuni 24aastased noored on hakanud kalale kulutama varasemast rohkem ehk keskmiselt 48 eurot inimese kohta.

„Eestist suunatakse ekspordiks 2/3 toodangust, aga elanikud ise peaksid kasutama võimalust ja sööma rohkem värsket kohalikku lühikese tarneahelaga kala ja kalatooteid,“ ütles maaeluminister Martin Repinski.

Viimased kolm aastat on kalatoodete tarbimine püsinud samal tasemel. Kala jaehinnad on tõusnud kiiremini kui teiste põhiliste toidukaupade hinnad, aga võrreldes 2012. aastaga on tarbimine sellele vaatamata ühe protsendi tõusnud.