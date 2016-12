2. Margariin. Võiks ju arvata, et margariin on nn tervislik alternatiiv, ent hoolimata erinevatest lisanditest (omega-3-rasvad jms) on tegu sisuliselt keemiaga. Margariin sisaldab suures koguses transrasvu ja tõstab halva kolesterooli taset.

3. Isoleeritud sojaproteiin (-valk). Uuringud on näidanud, et sojaproteiini sisaldavad tooted suurendavad naistel vähiriski ja vähendavad viljakust. Soja ei ole "ökom" või tervislikum, sest poeletile jõudnud sojatooted on läbinud nii palju erinevaid keemilisi protsesse, et nende tervislikkus on kadunud. Soja asemel näksi näiteks pähkleid või katseta tempura jahuga.

4. Light-tooted. Kui tootele on märgitud "light", ei tähenda see automaatselt ka madalat kalorsust. Taolistes toodetes on rasv asendatud suhkru või magusainetega. Lisaks tekib oht selliseid tooteid üle süüa (sest see on ju light!), mistõttu ületatakse kergesti päevane soovitatav kalorikogus.