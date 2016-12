Külastaja annab kelnerile juba mitmendat korda märku. Lõpuks see tuleb ja jääb tema kõrvale seisma. Külastaja lausub eruta-tult: "Juba kolmandat korda tellin ma teilt kotlette!"

"See on tore, et nad teile nii väga meeldivad," vastab kelner ja eemaldub kiiresti.