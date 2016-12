Briti teadlaste uus uuring soovitab päriliku rinnavähiriskiga naistel tarvitada vähiennetuseks hormoonravi. Inglismaal on The National Institute for Health Care Excellence riigi toel andnud välja suunised, mis ütlevad: naised, kellel on pärilik rinnavähi risk, peaksid tarvitama riski vähendamiseks hormoonravi. Välja on pakutud ka kolm erinevat hormoonravimit, mis on katsetustes osutunud rinnavähi riski alandamisel tõhusaks. Uuringud näitavad, et iga 1000 naise kohta suudetaks nii ennetada 21 – 35 vähi teket.

Newsmax Health vahendab, et see soovitus on ärevile ajanud Ameerika arstid, kelle hinnangul on tegu pöörase soovitusega. Nad tunnistavad, et Inglaste uuring on paljutõotav. Praegusel hetkel on seda kasutades ärahoitavate vähkide arv liiga väike, samuti kaasneb hormoonravimite tarvitamisega palju teisi reaalseid ja levinud ohte – näiteks suurenenud tromboosi- ja emakavähi oht. Lisaks kaasnevad hormoonraviga kuumahood, öine higistamine, meeleolu- ja libiido langus, kehakaalutõus, depressioon ja osteoporoos. See tähendab, et väiksel osal naistest võib küll vähirisk väheneda, kuid nende igapäevane elukvaliteet kannatab.

Inglased väidavad aga, et ennetamine on siiski üks strateegia rinnavähiga sõdides, sest pärilikust rinnavähist ohustatud naised on vägagi motiveeritud end kaitsma ja kõiki võimalusi sel teel kasutama.