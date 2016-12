1. Vanad plastpakendid. Vaata üle oma võileivakarbid ja treeningpudelid – kui need on valmistatud jäigast plastist ning neile on sisse pressitud "7" või "pc", tähendab see, et need sisaldavad tervisele kahjulikku BPA-d (bisfenool A), kirjutab Health. See aine mõjutab reproduktiivtervist ning on mitmete vähkide tekitajaks. Klaastaara on plasttaarast üldse tervislikum.

4. Limonaadid. Paljud limonaadid sisaldavad magusaineid, mis keeravad tuksi su seedesüsteemi ja ainevahetuse. See aga mõjutab su heaolu tervikuna. Kui soovid kaalust alla võtta, olekski mõistlikum juua vett.

5. Sporditossud. Enamikke jooksukingadest tuleks vahetada iga 300 – 400 kilomeetri tagant. Aja jooksul kulub nende polsterdus ning nad kaitsevad jalga asfaldile maandudes vähem. Kulunud sporditossudega oled sa vigastustele vastuvõtlikum. Kui sa ei jookse, kuid treenid siiski regulaarselt, vaheta tosse iga poole aasta tagant.

6. Kulunud hambahari. Kui sa pesed hambaid hommikul ja õhtul, nagu peab, kulub hambahari väga kiirelt. Kulunud hari aga hoopis kahjustab hambaid. Hambaharju peaks vahetama vähemalt iga kolme kuu tagant.

7. Segadus. Me oleme need, mida mõtleme ja see, mida mõtleme, on mõjutatud sellest, mis on meie ümber. Ehk teisisõnu – segaduses ei saa sa keskenduda sellele, mis on sulle päriselt oluline.

8. Vanad riided. Vaata oma riidekappi – mitut asja sa viimase aasta jooksul kandnud pole? Paljud inimesed, kes on kaalust alla või juurde võtnud, hoiavad kapis riideid, mis neile enam selga ei lähe. Sest ikka on lootus, et neid saab kohendada või juhtub ime. See aga tekitab pidevat ärevust. Viska vanad riided minema ja too oma ellu rahu!

9. Vana toit. Puhasta regulaarselt oma külmkappi, loomseid koostisosi sisaldavad road riknevad reeglina kolme päevaga. Pärast seda on võimalik neist saada päris mitmeid ebamugavaid tõbesid.

10. Vana ripsmetušš. See sisaldab ohtralt mikroobe, sestap ei tohiks ripsmetušši kasutada kauem kui kaks-kolm kuud. Nii säästad sa end naha- ja silmapõletikest.

11. Mustad kontaktläätsed. Kui kasutad räpaseid kontaktläätsi, oled silmapõletikust ja selle tekitatud sarvkestakahjustusest vägagi haavatav. Läätsi tuleks vahetada vähemalt iga kolme kuu tagant, kuid igapäevaselt tuleks neid puhastada ja õhu käes kuivatada.

12. Vanad maitseained. Kõigil on kapis vanu maitseaineid, mida nad eales ei kasuta. Kui soovid tervislikult toituda, kasuta värskeid vürtse.

13. Vana huulepulk. Ka huulepulga pinnale koguneb ohtralt baktereid ning see suurendab nakkuse saamise ohtu, kui huuled on pragunenud. Ära kasuta huuleläiget või meiki kauem kui kuus kuud.

14. Ummistunud õhufiltrid. Nendes elab oi-kui-palju hallitusseeni ja baktereid, mis satuvad paratamatult toaõhku. Nii ägeneb aga astma ja allergia, samuti tekib köha.

15. Väljaveninud rinnahoidjad. Need toestavad rindu vähem ja toovad kaasa seljavalud ning kiirendavad rinnanäärmete vananemist.

16. Kööginuustik. Niiske nuustik on bakteritele meelepärane kasvulava. Seal elavad nii vastupidavad bakterid, et isegi nõudepesumasina kuumus ei tapa neid. Mõistlik oleks nuustikut vahetada nädalas vähemalt korra.

17. Plastikust lõikelauad. Igasugune hakkimine ja viilutamine põhjustab plastikust lõikelaual sooni ja pragusid, kuhu kogunevad bakterid. Sellised imeväiksed avaused on bakteritele soodne kasvupinnas ning neist vabaneda on raske. Nii satuvad nad sealt aga toidu sisse.

18. Nutiseadmed. Sa ei pea mõistagi oma nutiseadmeid ära viskama, kuid tee nende kasutamisse pause. uuringud näitavad, et teabe üleküllus on seotud depressiooni ja ärevusega, samuti toob nende liigne kasutamine kaasa keskendumisraskused ning unehäired.