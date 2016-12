"Istun siin järjekorras juba mitmendat tundi ja mitte ükski arst vastu ei võta," on nurin, mida erakorralise meditsiini osakonna töötajad kuulevad järjekorras ootavatelt hädalistelt pea iga päev. Paarkümmend inimest ootejärjekorras. Miks?

Esmaspäeva hommikul kell 11 on Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakond kui sipelgapesa. Iga paari minuti tagant astub peauksest keegi sisse, et võtta endale number arsti vastuvõtule.

Ootejärjekorras on juba paarkümmend inimest, kõik tusaste ja väsinud nägudega. Pead tõstetakse vaid aeg-ajalt, et vaadata, kas ukse kõrval olevale ­ekraanile ilmub juba number, kui koridorist kostub heli, mis tähistab järgmise patsiendi võimalust siseneda kabinetti.

JÄRJEKORD: Pääsemaks arsti vastuvõtule, võib ootesaalis oodates kuluda tunde. (Liis Vaksmann)

Oma murega tuleb lühemat kasvu kolmekümnendates mees. "Igal ööl on 39kraadine palavik ja pidevalt ajab köhima," kurdab ta köhides erakorralise meditsiini osakonna juhatajale Kristiina Põllule, kes uurib, kaua köha ja palavik kestnud on. "Nädal," vastab mees ja Põld vaatab arvutis mehe kopsupilti, mida too röntgenis tegemas käis. "Siit on näha, et on põletik," näitab Põld mehele pilti tema kopsust. "Terve kopsu puhul on kõik ühtlaselt tume, aga siit on näha, et palju on hägust ala. Eriti just vasakul," selgitab ta, määrates mehele kopsupõletiku raviks antibiootikumid ja rögalahtistid ning lubab ta kodusele ravile soovitustega avada perearsti juures haigusleht.