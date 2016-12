"Ainuke viis terveks saada on oma energiaid korrastada," leiab kirjanik ja kristallipoodnik Epp Petrone, kellel diagnoositi novembri alguses borrelioos koos entsefaliidiga. "See on spirituaalne väljakutse – et terveks saada, pead õiget elu elama."

Epp Petrone on just naasnud kolmenädalaselt puhkuselt Itaalias. "Päris hea ei ole enesetunne praegugi, peavalud ja nõrkus ründavad," märgib Epp, saabudes intervjuule otse lennukilt. "Ma seni ei teadnud, et puugihaigus võib nii salakaval ja pikaajaline olla. Keegi kusagil foorumis ütles, et läheb paremaks küll, aga mitte päev-päevalt, vaid aasta-aastalt. See on karm asi."

Kirjanik ütleb, et võtab asja pragmaatiliselt. "Põhiline küsimus on, mida ma sellest õppida saan?" leiab ta. "Mina usun, et kõik haigused on­ ­tulnud midagi õpetama. Praegu katsungi aru saada, mis juhtus ja mis edasi saab – ehitan oma identiteeti uuesti üles."

Ei teadnud, et puuk hammustas