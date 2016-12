Hea uudis kohvisõpradele – teadlaste kinnitusel elavad need, kes joovad kohvi, kauem.

Sellisele tulemusele jõudmiseks uurisid Harvardi Ülikoolis teadlased rohkem kui 200 000 kuni 28-aastast inimest, kirjutab Men´s Health. Leiti, et mittesuitsetajail, kes jõid 3-5 tassi kohvi päevas, oli 15% väiksem tõenäosus surra ükskõik millisel põhjusel võrreldes nendega, kes kohvi ei joo.

Teadlased arvavad selle taga olevat kohvis leiduvaid antioksüdante, mis vähendavad põletikutaset terves kehas.

See aitab seletada ka, miks 3-5 tassi päevas joonuist surid 19% väiksema tõenäosusega südamehaigustesse ning 24% diabeedi ning sellest tingitud tüsistuste tõttu. Ka leiti, et sama kogus kohvi päevas vähendas 37% tõenäosust surra Parkinsoni tõve tõttu ning 36% sooritada enesetappu võrreldes nendega. Need tulemused kehtivad siiski vaid mittesuitsetajate kohta.

Siiski ei pea hakkama nüüd igapäevaselt kuni viis tassi kohvi kaanima, teadlased täheldasid positiivseid tulemusi ka vähema või rohkema kohvikoguse korral. Siis olid need lihtsalt veidi tagasihoidlikumad.