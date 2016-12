Tööinspektsioon kontrollis kaubanduskeskuste väikepoodide ja esinduste töötingimusi. Külastati 59 kauplust, märgiti 86 rikkumist ning nendest 16 kohta tehti tööandjale ettekirjutus.

Kaubanduskeskustes asuvate väikepoodide ja esinduste kontrolli ajendasid läbi viima mitmed vihjed Tööinspektsioonile, et töötajatel ei lubata istuda isegi siis, kui poes pole kliente. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul peitub aga tööga seotud haiguste üks põhjusi just pikalt püstijalu töötamises. „Pikk puhkepausideta töö, sundasend ja pidev seismine koormab enim jalgu ja selga. Kontrollisime, kas töötajad saavad töökohal istuda ja teha puhkepause,“ ütles ta. „Tuletame ka töötajatele meelde, et kui töö nõuab pikalt seismist, valige endale sobivad jalanõud, mis jalgu toetaksid. Kõrged kontsakingad või vastupidi, madala tallaga kingad pole mõistlik valik, kui peate kaheksa tundi valdavalt seistes töötama,“ pani Maripuu südamele.

Sihtkontroll näitas, et üldiselt saavad kaupluste klienditeenindajad puhkepause võtta. Istumisvõimalus puudus kaheksas kontrollitud kaupluses. Tervelt 78% väikekaupluste töötajatest ei olnud aga käinud tervisekontrollis. Samas kurtsid üle poole töötajaist valusid seljas, jalgades ning ka kätes.

Tööinspektsioon soovitab kaubanduskeskuste väikekaupluste tööandjatel hinnata riske ning arvestada pidevast püsti seistes töötamisest tekkivaid terviseriske. Liigkoormuse vältimiseks tuleks hoida vahetused kaheksatunnistena. Töötajatel tuleb võimaldada võtta puhkepause ka tihedatel tööperioodidel. Samuti tuleb korraldada töötajate tervisekontroll ning järgida töötervishoiuarsti tehtud soovitusi.

Sihtkontrolli käigus külastati juhuvalikuga valitud kauplusi Harjumaal, Idu-Virumaal, Pärnumaal ning Tartumaal.