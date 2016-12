Et õues on külm ning sinna minekuks peab end paksult riide toppima, tähendab talv tähendab paljude jaoks vähem aktiivset elustiili, rohkem diivanil lösutamist ning arutut õgimist. See omakorda tähendab liigsete kilode kogunemist. Mida teha, et talvel mitte paksuks minna?

1. Püüa valgust! Lühemad päevad jätavad inimesed ilma vajalikust energiast ning see on ka üks põhjus, miks talviti on inimesed vähemaktiivsed, kirjutab Prevention. Pea aga meeles, et hommikupäike on võimas energiaallikas. Päike tõstab ajus serotoniini taset ning see aine aitab isusid kontrolli all hoida.

2. Talispordi! Mingi talispordiala, olgu see siis suusatamine, uisutamine või kelgutamine, võiks sulle ju ikka meeldida. Õues veedetud aktiivne aeg teeb tuju heaks, tervise korras ning ka üleliigsed kilod kehalt eemal.