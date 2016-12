Vahel on nii, et me näeme, kuidas kümned või ka sajad inimesed tööd rabavad, kuid nende töö tulemust on mingil põhjusel raske märgata. Toitlustusteenindajatega haiglas on aga vastupidi – sadade patsientideni jõuab toit kolm korda päevas, kuid inimesi, kes selle eest hoolt kannavad, on vaid loetud arv.

Lea on Ida-Tallinna Keskhaiglas töötanud juba 15 aastat. Ta on üks kolmest inimesest, kes 6 aastat tagasi, kui Magdaleena üksuses avati jaotusköök, seal tööle asus ning tänini seda vastutusrikast tööd teeb. Talle meeldib see töö ning seega oli ta ka meeleldi valmis oma mõtteid meiega jagama.

Mõistagi ei ole töö kergemate killast, sest näiteks Magdaleena üksuses tuleb toitlustusteenindajatel iga päev hoolt kanda kuni 120 patsiendi kolme toidukorra eest. Kui toit ise valmib Eesti Eine köögis ning jõuab haigla jaotusköökidesse spetsiaalse transpordiga, siis toitlustusteenindajate ülesanne on kogu saabuv toidu- ja joogikraam vastu võtta, lahti pakkida ning seejärel osakondades laialijaotamiseks ette valmistada. Selle töö tegemiseks on aga toitlustusteenindajaid vähim vajalik arv, et saaks neist rääkides mitmust kasutada ehk jaotusköögis tegutseb igapäevaselt vaid kaks toitlustusteenindajat.