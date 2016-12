Närvilisus tabab inimesi, kui nad ei usu iseendasse. Seepärast on meelerahu saavutamiseks oluline õppida end tundma, et mõista iseenda võimeid ja potentsiaali. Nendest viiest allolevast nipist võib olla kasu.

1. Lõpeta teesklemine. Kui sa püüad pidevalt olla keegi teine, varjad sa oma tegelikku olemust. See on aga iseenda suhtes ebaaus, sest nii sisendad sa endale, et sa pole midagi väärt. See soosib närvilisust, kirjutab Huff Post.

2. Ära proovi kõigile meeldida. Sa loodad, et hakkad iseendale rohkem meeldima, kui meeldid teistele. Unusta see - see kõigutab su enesehinnangut. Ennekõike pead sa meeldima iseendale.