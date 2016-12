Tunnustuse saanud tohtri nimekirjas on üle 400 eaka patsiendi, paljudel neist viis-kuus kroonilist haigust korraga.

"Palusin heal vanemal kolleegil võtta erakorralised juhud enda peale ja tõstsin plaaniliste haigete ajad edasi," kirjeldab aasta arstiks valitud Reet Tooming Tallinna autasu järele tulekut.

Ei ole kerge jätta kabineti uks terveks päevaks kinni, vererõhuaparaat tegevuseta ja meilijoru arvutisse omasoodu täienema. Eriti kui sa tead, et need, kelle jaoks olemas oled, tulevad, küsivad, kurdavad ja helistavad. "Aga mul on ka kaks väga tublit pereõde," kiidab Reet Tooming, Ida-Virumaal Ahtmes tegutsev perearst.

Üks tublidest õdedest, Tiina Riistan, sai kolmapäeval aega koos Toominguga kaamerate ette tulla.