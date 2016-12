Aknel võib olla palju erinevaid põhjuseid. Kindlasti on oma osa selles ka toitumisel – on terve hulk toiduaineterühmi, mis näonahale hävitavalt mõjuvad.

See muidugi ei tähenda, et peaksid allpoolloetletud toidud-joogid oma menüüst täiesti välja viskama. Püüa mingis ajavahemikus neid ükshaaval oma menüüst välja visata ja jälgi, kuidas see nahale mõjub. Ning üldises plaanis jälgi lihtsalt, et sa ei tarbiks neid üleliia palju, siis ei avalda nad ka nahale väga suurt mõju.

Kuid, millega siis piiri peaks pidama?