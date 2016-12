Selgunud on aga üsna lihtne ja ootuspärane tõde: õnnelikumaks ja tervemaks teevad meid suhted. Tähelepanuväärse 75 aasta pikkuse longituuduuringu tulemusi kajastanud Harvardi professor ja psühhiaater Robert Waldinger lisab veelgi veendunumalt, et sotsiaalsed kontaktid teevad meile palju head ning üksindus võib lausa tappa. Head ja soojad suhted kaitsevad nii meie keha kui ka aju. Inimesed, kes on usalduslikes suhetes oma pere, sõprade ja kogukonnaga, on õnnelikumad, füüsiliselt tervemad ja elavad kauem. Seejuures ei ole oluline, et oleks palju suhteid, vaid see, kui lähedased need suhted on. Seega introverdid võivad täiesti rahulikult ekstravertide tihedat suhtlust täis jõuluprogrammi ja aastalõpu kohtumisi kõrvalt vaadata ning koju jäädes keskenduda oma kõige kallimatele.

Suhted on keerulised ning nõuavad pidevat tähelepanu ja tööd. Praegusel hedonistlikul individualismi ajastul jääb mulje, et lihtsam on saada kiiremaid ja käegakatsutavamaid naudinguid ja lahendusi. Paraku ei osutu need jätkusuutlikuks: mida kahetsetakse elu lõpus kõige enam, on ikkagi seotud suhete ja nende hoidmisega. Sagedamini kahetsetakse, et ei veedetud rohkem aega pere ja lähedastega ning ei väljendatud tõelisi tundeid.

Pühade aeg on eriline, see on märkamise, järelemõtlemise ja tänulikkuse aeg. Oleme avatumad nii enda kui ka teiste suhtes. Seega, kui tunned kellestki puudust, anna talle teada. Kui oled midagi ütlemata jätnud, siis ütle seda nüüd kohe. Kui oled võtnud lähedasi liiga enesestmõistetavalt ja veetnud palju aega töö nimel rabeledes, võta aeg maha ja küsi, mida su lähedased tegelikult vajavad.

Aeg perele

Ka jõuluajaga seoses on õnnelikkust uuritud ning leitud, et perega seotud ja mittemateriaalsed tegevused jõuluajal pakuvad rohkem rahulolutunnet. Moodsate jõulude materiaalsed aspektid nagu raha kulutamine ja kinkide saamine hoopis vähendavad heaolu. Uuringud kinnitavad ootuspäraselt, et kogemused ja suhtlemine teevad meid õnnelikumaks kui millegi uue omamine. Asjad ammendavad ennast kiiresti, kogemused pakuvad rõõmu seni, kuni neid mäletatakse. Seega tundub, et ootame üksteiselt rohkem tähelepanu, elamusi, koos tegemisi ja kogemisi. Kasutagem seda imelist jõuluaega elamuste loomiseks ja mälestuste kinkimiseks, enda ja oma suhete kasvatamiseks.

Aastalõpp on perekesksete pühade aeg, kuid püüdkem märgata neid, kes ennast sel ajal eriti üksildasena tunnevad ja tähelepanu ning kasvõi seda üht kõnet või sõnumit ootavad. Võta ühendust, kutsu teiselt poolt helendavat ekraani kaaslane jalutama, külla, kohvikusse, loodusesse. Või lihtsalt küsi, kuidas tal läheb. Nagu eespool viidatud, võib väike hetk nii ennast kui ka teist ootamatult tervendada, rõõmustada, rohkem usaldama panna.

Üha rohkem tervitusi saadetakse sotsiaalmeedias

