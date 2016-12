Kui naisel on lapsepõlves olnud traumeerivaid kogemusi, võtab ta täiskasvanuna üsna kindlalt kaalus juurde, väidavad teadlased.

Michigan State’i ülikooli teadlased tegid 2259 naist ja 1358 meest hõlmanud uuringuga kindlaks, et need naised, kes on enne 16. eluaastat kogenud traumeerivaid sündmusi, võtavad täiskasvanuna rohkem kaalus juurde kui need, kes pole taolisi asju kogenud, vahendab Elite Daily.

Lapsepõlve traumeerivateks sündmusteks peavad teadlased näiteks vanemate lahutust, perekonna majanduslikke probleeme või seda, kui üks vanematest põdes vaimuhaigust.

Sama uuring leidis ka, et meestele sellised sündmused ei mõju. Teadlased arvavad, et naised stressile vastuvõtlikumad ning samas on just nemad need, kes otsivad toidust lohutust, mehed kipuvad keeruliste aegade mõjul pigem alkoholi kuritarvitama.