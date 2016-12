Miinuskraadid, temperatuuride kõikumine ja kuiva õhuga ruumid – need kõik jätavad oma jälje huultele. Tulemuseks on lõhenenud huuled, mis tekitavad ebameeldivusi ja ei kaunista kedagi. Apotheka apteeker Kerli Valge annab nõu, kuidas kaitsta talvel oma huuli.

Huulte seisukorrast võib nii mõndagi välja lugeda organismi üldise tervisliku seisundi kohta. Kui organismil on vitamiini- ja mineraalainete puudus, on võimalik seda huultelt välja lugeda. Seetõttu on oluline toituda mitmekülgselt ja vaheldusrikkalt, et tagada organismi varustamine vajalike ainetega.

Kui tavamenüü seda ei paku, on vaja ilmselt toidulisandeid manustada. Huultele mõjuvad eriti hästi just A-vitamiinirohked toiduained nagu muna, piim, või. Rohkesti on A-vitamiini ka kalamaksaõlis ja maksas.