McDonald’s annetas oma külastajate abiga 20 034 eurot heategevusfondile Minu Unistuste Päev, kes kingib selle abil 20 krooniliselt haigele lapsele oma isikliku unistuste päeva jagu elamusi ja rõõmu oma perede seltsis.

„Oleme väga tänulikud võimaluse eest osaleda McHappy Day heategevuskampaanias ning tutvustada seeläbi Minu Unistuste Päeva. Aitäh kõigile, kes panustasid kampaaniasse ning toetasid krooniliselt haigete laste unistuste elluviimist. Me usume, et unistus teeb imet! Positiivsed elamused, rõõm ja julgustus on need, mis aitavad neil lastel elus edasi liikuda ning nautida oma lapsepõlve,” sõnas heategevusfondi tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi.

Kristiina Gabor-Mägi sõnul mõjutavad laste unistused ka nende vanemaid, õdesid-vendi ja sõpru. „Haige lapse eest hoolitsemine on raske kogu perele, mistõttu kaasame laste unistuste teoks tegemisse ka kõik tema lähedased. See kogemus kinnitab kõigile osalistele, kui oluline on unistada,” sõnas Gabor-Mägi.