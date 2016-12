Katrin Viirpalu armastab logeleda

Sisseelamine nõudis küll energiat, aga Katrin sai hoo sisse ja see ind pole senini raugenud. “Töö võikski ju olla rohkem rõõm kui piin. Miks peaks inimene end vabatahtlikult kiusama?” küsib ta retooriliselt. Hiljuti kirjutasime, kuidas “Terevisioon” paiskas oma eelmise saatejuhi Marko Reikopi unerütmi aastateks pea peale. Selgub, et ka Katrin on loomult öökullitüüpi, kelle energiatase tõuseb vastu ööd ja kes hommikuti magaks pigem kauem. Samas on ta võimeline muutustega kiiresti kohanema. Ta on endale selgeks teinud, et nüüd on elu teistmoodi ja argipäevadel tuleb ärgata kell viis, mil terve ülejäänud pere alles rõõmsalt põõnab.

Lapsena unistas Katrin erinevatest ametitest – kord tahtis saada arstiks, siis õpetajaks. Parim unistus oli hakata raamatulugejaks, aga kahjuks selle töö eest ei maksta. Tartu ülikoolis õppis ta ajalugu, maandus hoopis Kuku raadios ja nüüd teavad eestlased teda juba viimased kuus aastat hommikusest otsesaatest “Terevisioon”, mida ta juhib koos Urmas Vainoga. “Puhas juhus,” ütleb ta televisiooni jõudmise kohta. Ent mõnikord viivad just juhused sind sinna, kus on õige koht, ja Katrini puhul on see kindlasti nii. “Tunnen oma tööst rõõmu. Naudin seda, mida teen.”

“Arvan, et varase ärkamise raskust tähtsustatakse üle, see on otsustamise asi. Paljud tööinimesed peavad ärkama väga vara, näen seda, kui juba pool kuus on buss rahvast täis. Muidugi tuleb midagi teha, kui varajane ärkamine kohe üldse ei sobi,” lisab ta. Ettevalmistused varaseks stardiks teeb ta juba eelmisel õhtul, hommikuks ei jäta midagi. Riided on reas, kõik asjad ootevalmis, sest muidu võib midagi ununeda. Kodus joob ta vaid klaasi vett, sest teab, et tööle jõudes on administraatorid juba kohvikannud täitnud. Ja kohv maitseb siis eriti hästi. Kui tervislik see tühja kõhu peale on, selle üle Katrin väga pead ei murra, sest see on lihtsalt hea. Kõht läheb tühjaks natuke enne saate lõppu ja telemaja kohvikust saab ta kõik vajaliku: omletti ja kilu või muud, mille järele parasjagu isu on.