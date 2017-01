2. Suhkur suurendab riski haigestuda diabeeti − ajakirjas PLoS One avaldatud uurimusest selgus, et iga suhkrust saadav 150 kilokalorit päevas suurendab diabeediriski 1,1 protsendi võrra.

3. Suhkur mõjub südamele − südamehaigused ja diabeet on tihedalt seotud. Ameerika Diabeetikute liidu andmete kohaselt on erinevad spdameaigused peamiseks surma põhjuseks II tüüpi diabeeti põdejate seas.

4. Suhkur kõrgendab vererõhku − liigne suhkur tõstab insuliinitaset, mis omakorda mõjutab arterite normaalset tegevust. Kui kõrge insuliinitase muutub krooniliseks, suurendab see rõhku arterite seintes, kõrgendades vererõhku ja suurendades südameinfarkti riski.

5. Suhkur tõstab kolesteroolitaseme lakke − ka suhkru ja kolesterooli vahel on seos. Väljaandes Journal of the American Medical Association avaldatud artiklis kirjutatakse, et liigne suhkur stimuleerib maksa nii, et hea kolesterooli (LDL) asemel toodetakse rohkem halba, halvates samas organismi võimet luua tasakaal.

6. Suhkur tekitab isu rohkema suhkru järele − suhkur, nagu ka narkootikumid, soodustab kemikaalide tootmist, mis mõjutavad aju mõnukeskust (dopamiini tootmist). Inimesed muutuvad suhkru suhtes n-ö tuimaks ehk vajavad "laksu" saamiseks aina rohkem ja rohkem. Rottidel tehtud katsed näitasid, et rohke suhkru tarbimine põhjustas nii hammaste krigistamist, värinaid kui ärevust.

7. Suhkur muudab näljaseks − hiljutised uurimused lubavad arvata, et suhkru regulaarne ülesöömine tõkestab keha võimet teatada ajule, et kõht on täis. Lisakilod ja II tüüpi diabeet võivad hormoonide − leptiinide − tootmist häirida. Leptiin vastutab selle eest, et öelda kehale: "Aitab, kõht on täis! Lõpeta söömine!". Fruktoos takistab samuti leptiinide tööd, mis tähendab, et kui sinu dieet koosneb suhkrurikkatest toodetest, tunneb organism nälga isegi siis, kui sööd liiga palju.

8. Suhkur teeb su väsinuks − sööd šokolaadi ja tunned hetkelist heaolutunnet, mis asendub mõne aja pärast väsimusega. Teaduslikud katsed näitavad, et kulub vaid 30 minutit, enne kui rõõmust saab nutt. Seega, suhkur paneb meid tahtma veel rohkem suhkrut, muutes meid seejuures väsinuks. Suhkur mõjutab ka magamiseks olulist serotoniini, põhjustades selle ületootmist ja muutes sind uniseks.

9. Suhkur teeb tuju halvaks − kurva tujuga võtame suhkrut tuju parandamiseks, kuid tulemus on vastupidine. Ajakirjas Public Health Journal avaldatud uurimuse kohaselt suurendas suhkrurikas dieet depressiooni teket. Kuue aasta jooksul jälgitud inimesed, kes sõid rohkelt rämpstoitu, olid hiljem 40 protsenti suurema tõenäosusega depressioonis.