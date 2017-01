Kontoris ei ohusta sind viirusteperioodil kõige rohkem mitte tõbised kolleegid, vaid hoopis kohvimasin.

Nimelt leiti Arizona ülikoolis läbi viidud uuringus, et viiruste leviku seisukohalt on kõige ohtlikum kontori see paik, kus töötajad joovad kohvi, kirjutab Woman´s Day.

Selle kindlakstegemiseks saastati ühe 80 töötajaga ettevõtte uksed inimestele ohutu MS-2 viirusega. Vaid nelja tunni pärast oli viirus 60% töötajate kätel, seda peamiselt just tänu kohvimasinale.

Viiruseallikad on ka telefonid ja lülitid, kuid kohvikann osutus suurimaks süüdlaseks. Teadlaste sõnul oli uuringus tegu küll tavalise kohvimasinaga, kuid sama saastunud on ka masinad, kus tuleb joogi saamiseks nupule vajutada.

Sama uuring kinnitas ka, et viirusest pääsemiseks on lahendus lihtne: tuleb vaid pärast joogi valamist käsi pesta. Kätepesu eemaldas viiruse kätelt 80-99% ulatuses.