"Mul pole mandleid ega pimesoolt," räägib näitlejanna Saara Kadak Apotheka talvises kliendiajakirjas. Ning ka neere on tal vaid üks.

Lapsena turnis Saara nimelt sõbrannadega ehitusel, astus mänguhoos sammmu tagasi, kuid seal põrandat polnud ning ta kukkus alumise korruse betoonpõrandale. Tulemuseks oli sisemine verejooks, katkised neerud ja põrn.

Tänu kiirele esmaabile, operatsioonile ja vedamisele ei anna ühe neeru puudumine praegu kuidagi tunda ning ta pole pidanud selle peale üldse mõtlema.