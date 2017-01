Kui aastalõpumöll on sind väsitanud ja stressi tekitanud, võta appi see muusikapala – see aitab rahuneda juba mõne sekundiga.

Nimelt uuris teadlane ja psühholoog David Lewis Mindlab rahvusvahelisest uurimisinstituudist, mis suudab inimeste psüühikat lõõgastada. Leiti, et selleks parim abimees on teadlikult lõõgastava muusika kuulamine, vahendab Die Zeit. Ning parim lõõgastav pala on üle kaheksa minuti pikkune Marconi Unioni pala "Weightless". Parima egekti annab see, kui vaatad muusikat kuulates ka videot.

See muusika loodigi vähendama stressi ning uurijate mõõtmised kinnitasid eesmärgi saavutamist: laul vähendab ärevust, hirme ja ka kahtlusi lausa kuni 65%.

Võrreldes paljude teiste muusikapaladega oli just see lugu nii tõhus, et mõne sekundiga muutusid katsealused lõõgastunuks ja uniseks. Seepärast hoiatavad teadlased, et seda lugu autoroolis kuulata ei tasu.