* See võib tõsta depressiooniriski. 2014. aastal viidi täiskasvanud kaksikute seas läbi uurimus ja leiti, et need, kes magasid öösel üheksa tundi ja rohkem, põdesid 49% suurema tõenäosusega depressiooni.

Kui kaua keegi öösel väljapuhkamiseks und vajab, on individuaalne. Keskmiselr arvatakse, et täiskasvanule piisab enda väljapuhkamisest 7 - 9 tunnist. Kui aga magad öösiti pidevalt kauem, võib see viidata mõnele varjatud tervisehädale või siis hoopis soodustada ühe või teise häda tekkimist, hoiatab Huffington Post ja toob välja kuus viisi, kuidas liiga kaua magamine kahjustab su tervist.

* See võib kahjustada aju. 2012. aastal läbi viidud uuring kinnitab, et eakad naised, kes magasid liiga kaua või liiga vähe, olid kehvemate ajufunktsioonidega. Nimelt põhjustas ebapiisav või liigne uni aju kiiremat vananemist.

* See võib raskendada võimalust rasestuda. 2013. aastal viidi Koreas läbi uurimus 650 kehavälise viljastamise üle elanud naistel. Ilmnes, et paremini rasestusid need, kes magasid 7-8 tundi, kõige keerulisem oli rasestuda neil, kelle uni oli 9-11 tunni pikkune.

* See suurendab diabeediriski. Kanada teadlased on leidnud, et neil, kes magavad öösel rohkem kui 8 tundi, on järgmisel kuuel aastal kaks korda suurem risk haigestuda teise tüüpi diabeeti. Seda ka siis, kui kehamassiindeks on kontrolli all.

* See võib põhjustada kaalutõusu. Samuti Kanadas leiti, et need, kes magasid liiga vähe või palju, võtsid kaalus enim juurde. Ja seda isegi siis, kui nad jälgisid toitumist ja tegid trenni.