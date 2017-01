SA TÜK Lastefond aitas soetada tromboosi teket soodustava geenimutatsiooniga 14-aastasele Oliverile vere hüübimisnäitude kontrollimise aparaadi, mis on vajalik tema raviks.

Oliveri geenimutatsioon on seotud vere hüübimise probleemiga. Seetõttu vajab poiss eluaegset antitrombootilist ravi vastava ravimiga, mida doseeritakse vere hüübivusvõimet tähistava INR-näidu järgi.

Ravimi korrektseks manustamiseks tuleb regulaarselt mõõta lapse verehüüvet, mille koduseks mõõtmiseks on vajalik vastav aparaat. Seade maksab aga ligi 900 eurot ning summa korraga väljakäimine on pere jaoks üle jõu käiv, mistõttu otsustas abikäe ulatada Lastefond, toetades abivahendi ostu 668 euroga. Lisaks fondile aitab peret selles 130 euroga ka kohalik omavalitsus.

Oliveri ema peab fondi toetust väga tänuväärseks, sest üksi ei oleks pere suutnud nii kallist aparaati kohe välja osta. “Ilmselt oleks meil tulnud aparaadi ost kaugesse tulevikku edasi lükata. Tänu Lastefondi toetusele ei pea me seda aga tegema ning Oliver ei pea enam iga nädal haiglas vere vedelusnäitajaid mõõtmas käima. Saame need mõõtmised ise kodus ära teha ja arstiga telefonitsi konsulteerida,” on lapse ema fondile ja annetajatele väga tänulik.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves rõhutab, et ühegi lapse ravi ei tohiks jääda rahaliste vahendite puudumise taha. “Kuivõrd riiklikul tasandil on tervishoiu vallas palju lünki, on Lastefond valmis abivajajaid aitama. Meil on hea meel, et tänu oma headele annetajatele saame seda teha ning ka Oliverile vajaliku aparaadi muretseda, et tema haiguse jälgimine veidigi mugavam oleks,” sõnab ta.