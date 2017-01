Qvalitase juhi Tõnu Velti sõnul on uudis Qvalitase klientidele positiivne ja lubab lisaks töötervishoiule pakkuda Tartus ka muud eriarstiabi. “Medicumi töötervishoiuala kogemused ja teadmised võimaldavad meil üheskoos valdkonda arendada ja kvaliteeti tõsta, “ selgitas Velt.

Medicum on Eesti suurim peamiselt avaliku teenusena haiglavälist arsti- ja õendusabi pakkuv tervishoiuettevõtete grupp, mis põhikohaga tegutseb Tallinnas ja Harjumaal. Medicumi Tartu meeskonnas on töötervishoiu- , hamba-, silma- ja nahaarstid, psühhiaatrid, reumatoloog, günekoloog, neuroloog, kardioloog, kirurg, radioloog, füsioterapeut ja samuti perearstid.

Unimed Ühendatud Kliinikud on Eesti suurim erameditsiinikeskus, mille osaks on ortodontiakeskus, unekeskus, hambakliinik, hambalabor, eriarstide vastuvõtud ja päevakirurgia. Unimedi kliinikud tegutsevad lisaks Tartule veel Tallinnas, Pärnus ja üheksas väiksemas kohas üle Eesti.

Qvalitas on 1996. aastal loodud ettevõte, mis pakub töötervishoiu, üld- ja eriarstiabi teenuseid Tartu ja Tallinna kõrval teistes Eesti suuremates linnades ning mobiilset teenust tervisebussiga. Qvalitase klientideks on paljud Eesti suurettevõtted.