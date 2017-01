* Kanna pakasega valgeid riideid. Teadlased on kindlaks teinud, et mustad riided neelavad soojust, kuid valged peegeldavad seda. Teadlaste sõnul toimivad valged riided n-ö helkurina ja hoiavad keha nii kauem soojana.

* Külma ilmaga ära kanna salli suu ees – sall on termoisolaator, korjates niiskuse endasse ning suurendades nii salli all oleva naha külmumise ohtu.

* Pese enne õue minekut jalad puhtaks ja pane jalga paar paari sokke, et jalad ei higistaks.

* Väljas liikudes hoidu alkoholist, sest selle tekitatud soojatunne on petlik: soe veri liigub naha alla, kuid külm veri liigub kehasse ja võimalus alajahtumiseks kiireneb.

* Talvel on kasulik süüa sooja andvaid toiduaineid. Nendeks loetakse nuudleid, maapähkleid, šokolaadi, võid, kohvi, pipart ja tšillipipart. Ka ingverijuur on sajanditevanune rohi, mida kasutatakse külmetus- ja merehaiguste, aga ka kõhuhädade korral. Rottidel tehtud uuringud on näidanud, et ingver aitab tõsta kehatemperatuuri. Seega kinnitavad teadlased, et see aitab keha soojendada, nagu ka pruun riis ja muud süsivesikud.

* Külmatunde eemalhoidmiseks ära pane käsi taskusse. Inimese instinkt on külmakraadide kätte astudes panna käed tasku ja tõmmata end küüru. Sellest parem on kõndida ringi, käed vabalt kõrval liikumas. See hoiab lihased töös ja vereringe töötab korralikult.

* Väldi kofeiiniga jooke. Kofeiin blokeerib veresoonte retseptoreid, see takistab nende ahenemise külma toimel ja nii kaotab keha soojust kiiremini. Eelista kofeiiniga jookide asemel taimseid teesid, eriti hästi soojendab ingveritee.

* Ole kuumade jookidega ettevaatlik. Nimelt – kuuma jooki juues saadavad keelenärvid kehale signaali, et organismi on saabumas midagi kuuma ning selle tulemusena hakkab keha automaatselt higistama. Jaheda joogi tarbimine aga kitsendab veresooni ja võib seega aidata hoopis sooja hoida.

* Liigu õues. Teadlaste hinnangul ei haigestu inimesed talvel sagedamini mitte seetõttu, et nad viidavad väljas rohkem aega, vaid vastupidi – kuna siseruumides püsitakse kauem, liiguvad mikroobid inimeste vahel hõlpsamini.