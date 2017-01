Ravimite õigesti kasutamise hõlbustamiseks on Eestis turustatavate käsimüügiravimite pakendi infolehtede tõlked nüüd kättesaadavad ka vene ja inglise keeles. Praeguseks on ravimiregistrisse kantud enam kui 100 enamlevinud käsimüügiravimi pakendi infolehed, kõik tõlked on registrist kättesaadavad aprilli lõpuks.

„Vene- ja ingliskeelsete ravimi infolehtede kättesaadavus on abiks ravimite väärkasutamise vältimisel. Sellega anname vene emakeelega Eesti inimestele ning ka meie riigi külalistele parema võimaluse keerulisest meditsiinilisest tekstist aru saada ja ravimeid ohutult tarvitada,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Käsimüügiravimite ostmisele ei eelne arsti konsultatsiooni, mistõttu on infolehed just nende ravimite puhul esmavajalikud.“

Eestis turustatakse kokku 388 käsimüügiravimit, millest jaanuaris on registrist leitavad enam kui 100 vene- ja teist sama palju ingliskeelset pakendi infolehe tõlget erinevate valuvaigistite, nohu-, allergia-, kõrvetiste jm ravimite kohta.

Infolehe tõlke saab kätte näiteks sotsiaalministeeriumi veebilehelt, ravimiameti veebilehelt digitaalsest ravimiregistrist või paludes apteekril selle endale välja printida. „Lisaks tavapärasele nõustamisele peab apteeker andma kaasa ka sobiva infolehe, kui patsient seda soovib,“ sõnas Ossinovski.

Riik rahastab nelja aasta jooksul infolehtede tõlkimist 100 000 euroga aastas.