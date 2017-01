"Kui kuulen inimesi ütlemas, et kalor on kalor, armastan vastata, et see on justkui tsirkooni võrdlemine teemandiga," kostab ameeriklannast toitumisnõustaja Cynthia Sass, et kaloritel ja kaloritel on siiski vahe.

Toitumisnõustaja toob portaali Health vahendusel välja viis olulist punkti, mida kalorite lugemil silmas pidada.

* Kaalu mõjutab kalorite kvaliteetsus. Florida ülikoolis tehtud uuring näitas, et inimestel, kes tarbivad rohkem antioksüdante, on madalam kehamassiindeks ja saledam piht kui neil, kes tarbisid antioksüdante vähem. Mõlema grupi toidu kaloraaž oli enam-vähem sama.