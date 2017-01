Maailma Terviseorganisatsioon on andnud hoiatuse, et aktiivselt leviv A(H5N8) linnugripiviirus võib muteeruda ja muutuda inimestele nakkavaks. Mida see täpsemalt meile tähendab?

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova kinnitab, et terviseametile teadaolevalt on kaheksas Euroopa regiooni riigis registreeritud metsikutel ja kodulindudel linnugripi viiruse alatüüpi A(H5N8). Eestile kõige lähemal on linnugripiviirus avastatud metslindudel Ahvenamaal ja Turu saarestikus, samuti on Mariehamnis viirusepuhang kanafarmis. Eestis seda viirust terviseameti teada üheltki linnult ega inimeselt leitud pole, lindude haigestumise tõenäosus suureneb kevadise rändega.

Sadikova sõnul on viirus kõrgema patogeensusega lindude jaoks ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse andmetel ei ole seni inimestel ühtegi haigusjuhtu registreeritud. Seepärast ollakse ka seisukohal, et risk inimeste jaoks on väga väike.