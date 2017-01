Organismi normaalse toimimise huvides peaks iga päev jooma kuni paar liitrit vett. Teadlased soovitavad sellest osa asendada aga teega, mis on tervisele veelgi kasulikum.

Inglismaa toitumisteadlaste hinnangul taastab tee organismi niiskustasakaalu sama hästi kui vesi ning lisaks kaitseb see ka südamehaiguste ning isegi vähktõve eest, vahendab BBC.

Tee teevad kasulikuks selles sisalduvad flavonoidid, need aitavad ennetada rakukahjustusi.

Lisaks võimele infarkti ja vähki ära hoida on leitud, et tee suudab kaitsta ka hambakatu ja ka hambamädaniku eest, samuti tugevdab see luid.

Siiski tasub meeles pidada, et mõned uuringud on leidnud, nagu vähendaks tee keha võimet omastada toidust rauda. See aga tähendab, et aneemia ohu korral peaks vältima tee joomist koos toiduga, samuti enne ja pärast söömist.