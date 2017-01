Lisaks tervislikule toidule ja treeningule aitavad kaalu langetada ka mõned rasvu põletavad toiduained. Seni tuntuim teaduslikest uuringutest kinnitust leidnud rasvapõletaja on tšillipipar, kuid nüüd kinnitavad teadlased uuringutele tuginedes, et teine sama tõhus, kuid tsipa leebem vürts on kaneel.

Normaalse kehakaalu säilitamiseks ei tohi toiduga saadav energiakogus ületada kulutatavat energiakogust. Aktiivse tegevuse ajal rasv oksüdeerub ja takistab lisakilode kogunemist. Nestlé uuringukeskuse teadlased jälgisid, millist mõju avaldab tšillipipra ekstrakti ja kaneeli ekstrakti manustamine 15 hea tervisega mehele. Teadlased said kinnitust, et ka kaneel soodustab efektiivselt energia kulutamist ja rasva oksüdeerumist ehk mõjutab rasvade põletamise protsessi samamoodi nagu tšillipipar.



Ülekaalu mõjutamiseks vajalik tšillipipra ekstrakti kogus on teadlaste sõnul tavaliste maitseretseptorite jaoks koormav ning mehed, kes eksperimendis osalesid, pidasid tšillipipart liiga teravaks. Kaneel seevastu on maitseretseptoritele vastuvõetavam ja seda võib tarbida suuremas koguses, et tagada tõhus rasvapõletus.